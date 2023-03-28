Справа про рекордний хабар $6 мільйонів: обвинувачений Андрій Кіча уклав угоду із САП — він отримав умовний термін

Колишній менеджер компанії Burisma Андрій Кіча, якого називали «правою рукою» ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, визнав свою вину та уклав угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Про повідомляють пресслужба САП і Центр протидії корупції.

Суд призначив йому п’ять років ув’язнення і звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном один рік. Разом із цим Кіча зобов’язався переказати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

Коли б він не пішов на угоду, то йому загрожувало від п’яти до десяти років позбавлення волі з потенційною конфіскацією майна вартістю близько 10 мільйонів гривень.