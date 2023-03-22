Бізнесмен Генадій Корбан програв суд загиблому на війні активісту Роману Ратушному

Суд у Києві ухвалив рішення на користь Романа Ратушного та організації «Захистимо Протасів Яр».

Про це повідомляє Watchers.Media.

Бізнесмен Геннадій Корбан позивався до Ратушного та його громадської організації щодо захисту честі та гідності. Корбан вимагав спростувати інформацію про його причетність до компанії ТОВ «Дайтона Груп», спробу забудови Протасового Яру та його морально-етичні якості.

Солом’янський райсуд Києва 9 грудня 2021 року задовольнив позов Корбана. Минулого року апеляція підтвердила це рішення.

Адвокати батьків Ратушного та його організації звернулися до Верховного суду. Той скасував попереднє рішення і відправив справу на новий апеляційний розгляд. Цього разу суд прийняв рішення на користь Романа Ратушного.