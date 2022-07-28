Президент назвав законним рішення позбавити громадянства бізнесмена Геннадія Корбана

Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення українського громадянства бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою він заявив, що підписане ним рішення є повністю законним.

«По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо його. Це постійний процес, усе відбувається в межах чинного законодавства», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.