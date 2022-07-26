Бізнесмен Корбан заявив, що його випустили з транзитної зони до Польщі

Бізнесмена Геннадія Корбана випустили з транзитної зони і наразі він перебуває у Польщі.
Про це він повідомив у Facebook.
«Я вийшов із транзитної зони. На цей час я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі «громадянство» моє становище як «особи без громадянства», — написав він.
Корбан додав, що шукає можливості знову перетнути кордон України. «У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився — місто Дніпропетровськ, Україна. Проте голь на вигадки хитра, як свідчить народна мудрість», — додав він.
- 22 липня під час проходження митного контролю на кордоні з Польщею у Геннадія Корбана вилучили паспорт. Причина — припинення громадянства. Тоді Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського, чи можна вирішити це «непорозуміння».
- 20 липня «Українська правда» та низка українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та керівництві фракції «Слуга народу», повідомили, що президент може підписати указ про позбавлення громадянства голови штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича й олігарха Ігоря Коломойського. Увечері 21 липня народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував фото указу від 18 липня про позбавлення українського громадянства 10 людей. У списку були Корбан, Коломойський та Рабінович, а також чинний нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський.