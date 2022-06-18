«У памʼять про Романа Ратушного». Мер Києва пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови

Мер Києва Віталій Кличко під час прощання із загиблим активістом Романом Ратушним пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною. Саме проти забудови цієї території киянин боровся впродовж кількох років.
Роман загинув 9 червня під Ізюмом.
Мер зазначив, що київська влада підтримує перейменування Волгоградської вулиці на честь Романа Ратушного. Проголосувати за нову назву можна в додатку «Київ Цифровий».
«Він був достатньо активним у відстоюванні інтересів зелених зон. Протасів Яр був його проєктом. Можу сказати, що в памʼять про Романа ми зробимо все, аби відстояти, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною для відпочинку киян. Це буде добра памʼять про нього», — сказав Кличко.
- З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже у складі 93 ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.
- Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Також Ратушний отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді в будівлі вибили вікна та спалили двері.