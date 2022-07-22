У бізнесмена Геннадія Корбана на кордоні вилучили паспорт. Причина — позбавлення громадянства

У бізнесмена і глави оборонного штабу міста Дніпро Геннадія Корбана вилучили паспорт під час проходження митного контролю. Причина — позбавлення громадянства.
Цю інформацію Корбан підтвердив у листуванні з «Бабелем».
На запитання, на якому саме пропускному пункті це сталося і що він робитиме далі, Корбан не відповів.
Адвокат Корбана Андрій Йосипов у коментарі «Українській правді» заявив, що на кордон прибули представники СБУ, Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань. Вчора, 21 липня співрозмовник «Бабеля» в СБУ підтверджував, що у Служби безпеки є розпорядження не пускати Корбана в Україну.
11 липня Геннадій Корбан опублікував пост у Facebook про коротку семиденну відпустку, щоб побачитися з семирічним сином у Європі, якого він не бачив пів року. Напередодні Корбан говорив «Бабелю», що повернеться в Україну.
- 20 липня «Українська правда» та низка українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та керівництві фракції «Слуга народу», повідомили, що президент може підписати указ про позбавлення громадянства голови штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича й олігарха Ігоря Коломойського. Отримати офіційне підтвердження цієї інформації «Бабелю» не вдалося. Ані прессекретар президента Сергій Нікіфоров, ані радники голови Офісу президента, ані секретар РНБО Олексій Данілов на уточнювальні запитання не відповіли.
- Увечері 21 липня народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував фото указу від 18 липня про позбавлення українського громадянства 10 людей. У списку були Корбан, Коломойський та Рабінович, а також чинний нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський. Справжність документа не підтверджено, підпису Зеленського на скані указу немає. Указ має номер 502. На сайті президента публічно оприлюднені укази № 501 і № 504, а указів № 502 і № 503 немає.