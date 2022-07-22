У бізнесмена Геннадія Корбана на кордоні вилучили паспорт. Причина — позбавлення громадянства

У бізнесмена і глави оборонного штабу міста Дніпро Геннадія Корбана вилучили паспорт під час проходження митного контролю. Причина — позбавлення громадянства.

Цю інформацію Корбан підтвердив у листуванні з «Бабелем».

На запитання, на якому саме пропускному пункті це сталося і що він робитиме далі, Корбан не відповів.

Адвокат Корбана Андрій Йосипов у коментарі «Українській правді» заявив, що на кордон прибули представники СБУ, Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань. Вчора, 21 липня співрозмовник «Бабеля» в СБУ підтверджував, що у Служби безпеки є розпорядження не пускати Корбана в Україну.

11 липня Геннадій Корбан опублікував пост у Facebook про коротку семиденну відпустку, щоб побачитися з семирічним сином у Європі, якого він не бачив пів року. Напередодні Корбан говорив «Бабелю», що повернеться в Україну.