Київрада підтримала створення ландшафтного заказника у Протасовому Яру. Це не дозволить його забудувати

Київська міська рада ухвалила рішення створити у Протасовому Яру ландшафтний заказник.

За це проголосували 85 депутатів.

«Створення заказника — це вшанування памʼяті Романа Ратушного та свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною», — заявив мер столиці.

Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Також Ратушний отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді в будівлі вибили вікна та спалили двері.

14 червня стало відомо, що Ратушний загинув, воюючи у складі 93 механізованої бригади. Під час прощання з активістом Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною.