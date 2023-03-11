Business Insider: Танкер під прапором Греції був поблизу місць вибухів «Північних потоків»

Танкер Minerva Julie під прапором Греці з 6 вересня 2022 року протягом тижня перебував у Балтійському морі біля місць підриву російських «Північних потоків».
Про це пише Business Insider.
На це звернув увагу данський аналітик Олівер Александер. Він помітив, що танкер прямував із Роттердаму, сім днів (з 6 по 12 вересня) провів у Балтійському морі, а потім вирушив до Таллінну. Судно стало на якір у російському Санкт-Петербурзі 18 вересня. Вибух на російських газопроводах стався 26 вересня.
Виявлені аналітиком дані не вказують на те, що танкер Minerva Julie був причетний до вибухів на «Північних потоках». Проте його екіпаж міг стати випадковим свідком диверсії на трубопроводах. Танкер був приблизно в тому ж місці, що і яхта, яка, за даними німецьких ЗМІ, могла перевозити вибухівку.
Власник Minerva Julie підтвердив зупинку судна в Балтійському морі. За його словами, це стандартна практика — екіпаж танкера чекав оновлених інструкцій щодо рейсу.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- Американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники уже давно знають ім’я українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.
- Агентство Reuters писало, що яхту, яка, ймовірно, перевозила вибухівку для російських «Північних потоків», шукають у Данії.
- Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Фінляндії Санною Марін 10 березня заперечив причетність України до диверсій на «Північних потоках».