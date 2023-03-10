Reuters: У Данії поліція розшукує яхту, імовірно причетну до підриву «Північних потоків»

Агентство Reuters пише, що яхту, яка імовірно, перевозила вибухівку для російських «Північних потоків», шукають у Данії.

«Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах», — заявив вищий керівник острова Крістіансо Сорен Тійм Андерсен.

За словами Андерсена, поліція Данії розшукувала човни, які причалили до Крістіансо 16-18 вересня. Правоохоронці опитували місцевих жителів, збирали кадри з гавані та аналізувала дані з автомата для продажу квитків у порту.

Крістіансо — острів у складі невеликого архіпелагу приблизно в 18 км на північний схід від острова Борнгольм у Балтійському морі. На цьому архіпелазі мешкають лише 98 людей. Там розташована колишня військово-морська фортеця, яка залишається під управлінням міністерства оборони Данії.