Reuters: У Данії поліція розшукує яхту, імовірно причетну до підриву «Північних потоків»

Агентство Reuters пише, що яхту, яка імовірно, перевозила вибухівку для російських «Північних потоків», шукають у Данії.
«Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах», — заявив вищий керівник острова Крістіансо Сорен Тійм Андерсен.
За словами Андерсена, поліція Данії розшукувала човни, які причалили до Крістіансо 16-18 вересня. Правоохоронці опитували місцевих жителів, збирали кадри з гавані та аналізувала дані з автомата для продажу квитків у порту.
Крістіансо — острів у складі невеликого архіпелагу приблизно в 18 км на північний схід від острова Борнгольм у Балтійському морі. На цьому архіпелазі мешкають лише 98 людей. Там розташована колишня військово-морська фортеця, яка залишається під управлінням міністерства оборони Данії.
- Видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці.
- Німецькі видання SWR і Zeit писали, що слідство в Німеччині встановило яхту, яку використовували для диверсії і вважає, що вона так чи інакше пов’язана з Україною. Яхту орендували у польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям. У розслідуванні уточнюється, що диверсійна команда складалася із шести людей — капітана, двох водолазів, двох помічників водолазів і жінки-лікаря.
- Газета The Times писала, що західні розвідники уже давно знають ім’я українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках» у Балтійському морі. Його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.