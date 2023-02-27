Сербія та Косово дозволять мешканцям переміщатися за внутрішніми паспортами і з поточними автомобільними номерами

Сербія та Косово підтримали угоду, яка дозволяє мешканцям переміщатися їхніми територіями за внутрішніми паспортами та з поточними автомобільними номерами.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Це поліпшить відносини між Сербією та Косовом і знизить ризики воєнного протистояння.

У Брюсселі 27 лютого відбулася зустріч високого рівня в рамках діалогу Белград — Приштина. На ній були присутні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, президент Сербії Александар Вучич та премʼєр-міністр Косова Альбін Курті. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією.

За словами Борреля пропозицію, яку підтримали 27 країн — членів ЄС, представили​​сторонам у вересні 2022 року.