Спецпризначенці Косова зайшли в сербський регіон, заблокувавши його

Понад 200 бійців спецпідрозділу поліції частково визнаного Косова зайшли на територію сербського муніципалітету Північна Митровиця і заблокували його.
Про це повідомляє Kosovo-Online.
Спецпризначенців зайшли в регіон з технікою. Під час заходу вони застосували дві шумові гранати. Ситуація в муніципалітеті спокійна, хоча й напружена.
Напередодні поліція Косова оголосила, що збільшить свою присутність у північних муніципалітетах, де проживають серби. Це відбулося на тлі зростання напруженості між Косовим і Сербією і бойкоту косовської влади на півночі, який оголосила місцева партія «Сербський список».
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті.