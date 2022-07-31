Косово відзавтра заборонить вʼїзд громадянам із сербськими документами. Серби будують барикади, а їхній президент каже про війну

Влада Косова з понеділка перестане впускати на свою територію осіб із сербськими документами. Це спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні.

Про це пише сербська служба BBC.

З 1 серпня діятиме режим, за яким особам з сербськими документами при вʼїзді до Косово видаватимуть окремі документи. Також до країни не пускатимуть авто із сербською реєстрацією. Номери також треба буде обміняти на косовські.

Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документи. У зверненні в неділю президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. «Мене турбує реакція сербського народу, я раджу всім бути спокійними. Я прошу всіх про мир», — сказав Вучич. Він закликав громадян, якщо вони хочуть протестувати, то робити це «мирним» шляхом.

Сербська газета «Данас» повідомила про звуки сирен у центрі населеної сербами Північної Митровиці у Косові. Сирени працювали близько години. Мешканців закликали не виходити з будинків та триматися подалі від вікон.

Крім того, Вучич також заявив, нібито армія Косова готується опівночі напасти на північну частину Сербії. Президент також готує звернення до народу з цього приводу.

Косовське видання RTK Live повідомило, що Косово тимчасово закрило два прикордонні пункти на півночі країни. Поліція оголосила, що прикордонні пункти Берняк та Яріньє закриті для пропуску громадян. Також поліція заявила, що місцеві серби зводять барикади на трасах Мітровіца — Яріньє та Мітровіца — Берняк.

Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей.

На базі посольства України в Сербії створили оперативний штаб та відкрито цілодобову «гарячу лінію» для допомоги українцям: +381631113185. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії українцям рекомендують використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.