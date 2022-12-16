Сербія просить НАТО дозволити ввести свої війська на північ Косова

Сербська влада направила запит запит миротворчому контингенту НАТО про введення сербських військових на територію частково визнаного Косова. Там кажуть, що це треба для «захисту сербського населення».

Про це в ефірі сербського мовника РТС заявив президент Сербії Александар Вучич.

За його словами, у четвер цей запит направили в електронному вигляді, а в п’ятницю — передадуть на кордоні Косова й Сербії.

«Гадаю, це буде важливо для захисту сербського населення й насамперед контролю того, що вони називають пунктами перетину кордону, а фактично — адміністративними пунктам перетину Яриньє і Брняк. І це суттєво знизить напруженість і буде хорошим рішенням», — додав він.

Вучич визнав, що запит Сербії навряд чи буде задоволений, і «не тому що він буде неправильним, бо якби вони краще подумали, то це б сприяло миру», а тому що міжнародна спільнота, за його словами, не дотримується міжнародних угод.