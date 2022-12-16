Сербія просить НАТО дозволити ввести свої війська на північ Косова

Сербська влада направила запит запит миротворчому контингенту НАТО про введення сербських військових на територію частково визнаного Косова. Там кажуть, що це треба для «захисту сербського населення».
Про це в ефірі сербського мовника РТС заявив президент Сербії Александар Вучич.
За його словами, у четвер цей запит направили в електронному вигляді, а в п’ятницю — передадуть на кордоні Косова й Сербії.
«Гадаю, це буде важливо для захисту сербського населення й насамперед контролю того, що вони називають пунктами перетину кордону, а фактично — адміністративними пунктам перетину Яриньє і Брняк. І це суттєво знизить напруженість і буде хорошим рішенням», — додав він.
Вучич визнав, що запит Сербії навряд чи буде задоволений, і «не тому що він буде неправильним, бо якби вони краще подумали, то це б сприяло миру», а тому що міжнародна спільнота, за його словами, не дотримується міжнародних угод.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (в чотирьох районах) Косова, де більшість населення серби. Вони мали відбутися 18 грудня. Згодом президентка Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців.