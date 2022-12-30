Серби розібрали всі барикади на півночі Косова

Сербські протестувальники на півночі Косова розібрали всі зведені барикади. Вони почали робити це 29 грудня — після заклику президента Сербії Александара Вучича.
Про це пише Kosovo Online.
Лише в місті Косовська Мітровіца в одному місці лишилися дві вантажівки, які були підпалені. Вучич запевнив, що отримав гарантії від ЄС та США, що косовська влада не затримуватиме сербів, які стояли на барикадах. Також вони пообіцяли, що Сили безпеки Косова не зможуть зайти в міста без дозволу командувача миротворчої місії в Косові KFOR.
Барикади серби збудували на більшості доріг на півночі Косова. Через це косовська влада вирішила закрити контрольно-пропускні пункти між Косовом та Сербією.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останнього штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (у чотирьох районах) Косова, де більшість населення становлять серби. Вибори мали відбутися 18 грудня. Згодом президент Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня 2022 року на 23 квітня 2023-го через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців. Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами. 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це потрібно, аби «захистити сербське населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовом — встановили там пункти та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.