Протестувальники пробили першу лінію оборони на КПП між Косовим та Сербією

Миротворчі сили KFOR перекрили контрольно-пропускний пункт «Яріньє» між Сербією та частково визнаним Косовим, встановивши там барикади та колючий дріт. На пропускному пункті проходить масовий протест сербів, які заявляють про «безпрецедентні утиски» з боку косовської влади. На акцію зʼїхалися учасники із Республіки Сербської, Сербії та Чорногорії.

У звʼязку з цим спеціальні сили НАТО на Балканах KFOR посилили охорону КПП. Проте серби пробили першу лінію оборони та вже підійшли безпосередньо до пункту пропуску.

Ситуація серйозно загострилася тиждень тому після арешту косовського поліцейського-серба, якого звинуватили в нападах на косовських правоохоронців. Раніше він, як і багато колег, звільнився на знак протесту проти запровадження косовських автомобільних номерів. У Белграді на тлі загострення дали зрозуміти, що готові силою захистити сербську меншість.