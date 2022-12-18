Протестувальники пробили першу лінію оборони на КПП між Косовим та Сербією

Миротворчі сили KFOR перекрили контрольно-пропускний пункт «Яріньє» між Сербією та частково визнаним Косовим, встановивши там барикади та колючий дріт. На пропускному пункті проходить масовий протест сербів, які заявляють про «безпрецедентні утиски» з боку косовської влади. На акцію зʼїхалися учасники із Республіки Сербської, Сербії та Чорногорії.
У звʼязку з цим спеціальні сили НАТО на Балканах KFOR посилили охорону КПП. Проте серби пробили першу лінію оборони та вже підійшли безпосередньо до пункту пропуску.
Ситуація серйозно загострилася тиждень тому після арешту косовського поліцейського-серба, якого звинуватили в нападах на косовських правоохоронців. Раніше він, як і багато колег, звільнився на знак протесту проти запровадження косовських автомобільних номерів. У Белграді на тлі загострення дали зрозуміти, що готові силою захистити сербську меншість.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (в чотирьох районах) Косова, де більшість населення серби. Вони мали відбутися 18 грудня. Згодом президентка Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців.