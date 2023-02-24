Велика Британія готова відправити винищувачі в країни, які передадуть Україні радянські літаки

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство готове передати винищувачі європейським союзникам, які відправлять в Україну радянські літаки.
Про це пише CNN.
За його словами, деякі європейські країни мають радянські літаки МіГ 29 та Су-24.
«Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для їхнього убезпечення», — сказав Воллес.
Він додав, що Велика Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, бо її запаси вичерпані після вторгнення росії в Україну.
«Ця війна в Україні та те, як росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити», — зазначив британський міністр.
- 13 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може надати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту. Також він наголосив, що Україна потребує термінової допомоги в озброєнні, оскільки росія, схоже, уже розпочала масштабний наступ.
- Наприкінці січня в Польщі заявили, що готові передати Україні винищувачі F-16 у координації з союзниками по НАТО. Британія вже погодилася почати навчати українських пілотів-винищувачів, але конкретики щодо надання винищувачів немає.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати винищувачі Eurofighter Typhoon лише після війни.
- За даними ЗМІ, Італія також розглядає можливість передати Україні пʼять бойових літаків. Але першою це не робитиме.