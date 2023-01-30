Польща готова передати Україні винищувачі F-16, але тільки в погодженні з країнами НАТО

Польща може передати Україні винищувачі F-16, але тільки в погодженні з країнами НАТО, як це було у випадку танків Leopard 2.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь-які інші повітряні сили будуть реалізовуватися та передаватися в погодженні з країнами НАТО. Тут ми діятимемо в повній координації», — сказав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав це позитивним сигналом. «Робота над отриманням винищувачів F-16 триває», — написав він.