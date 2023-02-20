ЗМІ: Італія розглядає передачу Україні пʼяти бойових літаків. Але першою це не робитиме

Італія розглядає можливість передати Україні пʼять бойових літаків.
Про це пише La Reppublica.
За даними видання, йдеться про літаки Tornado і AMX. Єдиною умовою для цього є те, що Італія не стане першою країною, яка передаватиме Україні бойову авіацію. У майбутньому Рим може передати ще більше таких літаків.
Зазначається також, що уряд Італії розглядає ідею провести міжнародну конференцію з реконструкції та відновлення України.
Tornado — це сімейство багатоцільових бойових літаків, спільно розроблених і виготовлених Італією, Великою Британією та Західною Німеччиною у 1970-х роках. Вони перебували на озброєнні британських та італійських ВПС до кінця 1990-х років. Існує три основних варіанти Tornado: винищувач-бомбардувальник Tornado IDS, літак для розвідки та радіоелектронної боротьби Tornado ECR та перехоплювач Tornado ADV для протиповітряної оборони.
AMX — штурмовик, розроблений спільно Бразилією та Італією. Літак створили у 1980-х роках. Він також перебував на озброєнні ВПС Італії до кінця 1990-х років. Усього було вироблено близько 200 таких бойових машин.
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