Міністр оборони Британії Бен Воллес: Україна зможе отримати винищувачі Eurofighter Typhoon лише після війни

Велика Британія виключає швидке постачання Україні сучасних винищувачів — вони будуть точно не на цьому етапі війни й не через шість місяців.

Про це міністр оборони Британії Бен Воллес розповів в інтервʼю німецькому виданню Der Spiegel.

Він додав, що ця позиція є «консенсусом серед західних партнерів». За словами Воллеса, сучасні літаки на кшталт Eurofighter Typhoon можуть поставити в Україну лише після війни, бо підготовка пілотів займає багато часу.