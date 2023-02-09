Резніков: Минулого року за підсумками аудитів до відповідальності притягнули 621 посадовця Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за результатами внутрішніх аудитів минулого року 621 посадовця Міністерства притягнули до відповідальності.
Про це він написав у Facebook.
«З них до матеріальної відповідальності — 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності — 124 посадові особи», — пояснив міністр.
За словами Резнікова, всі матеріали внутрішніх аудитів своєчасно передавались до правоохоронних органів.
21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. 23 січня Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Вже на початку лютого почали зʼявлятись чутки про можливе звільнення Резнікова. Його наступником в Міноборони називають нинішнього начальника ГУР Кирила Буданова. Джерела «Бабеля» у фракції «Слуга народу» розповіли, що Резнікова можуть призначити на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Сам Резніков 5 лютого заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить — тому, що призначення міністра оборони в компетенції саме президента.