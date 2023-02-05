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Джерела: наступним міністром оборони планують призначити начальника ГУР Кирила Буданова

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Міністра оборони Олексія Резнікова планують відправити у відставку. Замість нього новим міністром можуть призначити начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це «Бабелю» розповіли джерела у фракції «Слуга народу».

Увечері 5 лютого відбулося засідання фракції. На ньому нардепам повідомили, що саме Буданова планують призначити наступним міністром оборони. Він 6 лютого проведе зустріч із фракцією.

Самого ж Резнікова хочуть призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить. Тому що призначення міністра оборони в компетенції саме президента.