Міноборони уклало контракти із 16 українськими виробниками дронів. Цього року на безпілотники витратять 20 мільярдів гривень

Міністерство оборони України уклало державні контракти із 16 українськими виробниками безпілотників.

Про це повідомив міністр Олексій Резніков.

За його словами, Міноборони вже отримало заявки від українських виробників на 75 безпілотників різних типів. А після консультацій з Генштабом ЗСУ та випробувань оборонне відомство уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками дронів.

Резніков додав, що у 2023 році Міністерство оборони збільшить закупівлі безпілотників для Збройних сил. На це планують витратити приблизно 20 мільярдів гривень.

«Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — «повітря — земля — вода». Це й про корегування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо», — зазначив очільник Міноборони.