Кабмін спростив увезення в Україну цивільних безпілотників

Кабмін спростив увезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Для оформлення безпілотників тепер потрібно буде лише подати письмову або електронну декларацію. Жодних ліцензій та квот не буде, так само не потрібно буде оформлювати гарантійні листи.

Такі безпілотники мають бути оформлені як гуманітарна допомога від донорів. Ці правила діятимуть на період воєнного стану.

Окрім військових безпілотників українська армія активно використовує на фронті будь-які дрони, які дозволяють з висоти стежити за лінією зіткнення. Багато з них — цивільні, не призначені для війни, однак вони все одно допомагають військовим і волонтери їх активно закуповують. Зазвичай це дрони китайської компанії DJI.