В Україні вперше у світі почали формувати роти ударних безпілотників

В Україні вперше у світі почали формувати ударні роти безпілотників. Їх створюють у межах проєкту «Армія дронів».

Про це пише Міноборони у своєму Telegram-каналі.

Створення ударних рот безпілотників погодили на Ставці верховного головнокомандувача. Міноборони, Генштаб ЗСУ та Держспецзвʼязок створили координаційний штаб для реалізації проєкту.

«Уже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога в гарячих точках», — зазначили там.

Допомагає в навчанні ударних рот на безпілотниках військова школа «Боривітер».