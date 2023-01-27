В Україні вперше у світі почали формувати роти ударних безпілотників

В Україні вперше у світі почали формувати ударні роти безпілотників. Їх створюють у межах проєкту «Армія дронів».
Про це пише Міноборони у своєму Telegram-каналі.
Створення ударних рот безпілотників погодили на Ставці верховного головнокомандувача. Міноборони, Генштаб ЗСУ та Держспецзвʼязок створили координаційний штаб для реалізації проєкту.
«Уже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога в гарячих точках», — зазначили там.
Допомагає в навчанні ударних рот на безпілотниках військова школа «Боривітер».
- 3 січня Кабмін спростив процедуру ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.