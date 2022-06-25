monobank зібрав 64 мільйони гривень за шість днів, щоб купити два безпілотники Warmate

Банк monobank зібрав за шість днів понад 64 мільйони гривень. Ці кошти підуть на придбання двох безпілотників Warmate для ЗСУ.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Ми з вами зібрали сумарно понад 64 000 000 гривень за шість днів! Вся зібрана сума буде передана президентській платформі UNITED24 для купівлі 2 ударних безпілотних авіаційних комплексів Warmate», — зазначив він.

Крім цього, банк також розігрував серед тих, хто пожертвує понад 999 гривень, можливість створити будь-який напис на цих дронах-камікадзе.