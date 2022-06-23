monobank оголосив збір коштів на безпілотники-камікадзе Warmate

Співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив збір коштів на ударні польські безпілотники Warmate, які ще називають «летючими снарядами».

У своєму Telegram Гороховський повідомив, що наразі у спільній «Банцi» 45,2 мільйона гривень, які українці зібрали за чотири доби. Для купівлі двох комплексів Warmate потрібно ще щонайменше 15 мільйонів.

«Ми робимо цей проєкт разом із президентською платформою UNITED24. Після детальних консультацій наших команд і ЗСУ ми нарешті вирішили, що це будуть за дрони. І нам з вами потрібно зібрати ще трохи грошей», — написав він.

Два комплекси Warmate — це 40 дронів-камікадзе, які можуть знищувати ворожі цілі у глибокому тилу (радіус дії — 10 кілометрів). Гороховський зазначив, що згодом можливо додатково закупити ударні модулі.

Окремо monobank запускає розіграш.

«Якщо ви хочете взяти участь в окремому розіграші під кодовою назвою «Побратим», шліть у нашу «Банку» рівно 999 гривень, незалежно від того, що ви вже туди відправили. По-перше, це додаткові 10 шансів виграти карту! А по-друге, це допоможе нам зрозуміти, що у вас є привіт для рашистських окупантів», — пояснив Гороховський.