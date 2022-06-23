Українці за добу спільними донатами зібрали кошти на два Bayraktar

Український ведучий і волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив всенародний збір коштів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ. За одну добу українці зібрали 296 мільйонів гривень, що з додатковим внеском фонду Притули еквівалентно двом БПЛА.

Загалом бюджет купівлі трьох безпілотників перевищує 500 мільйонів гривень.

«Станом на 09:00 ви задонатили 296 мільйонів гривень. Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт і маємо 366 мільйонів, а це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Bayraktar», — зазначив волонтер.