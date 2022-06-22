Фонд «Повернись живим» отримав дозвіл на купівлю озброєння для ЗСУ за кордоном, зокрема летального

Фонд «Повернись живим» отримав офіційне право купувати за кордоном товари військового призначення. Тепер волонтери зможуть закуповувати навіть летальне озброєння.
Про це повідомила прессслужба фонду.
З кінця березня фонд зареєстрований як «субʼєкт здійснення міжнародних передач товарів», зокрема товарів військового призначення, у державному експортному контролі України.
«Такий статус, найголовніше, дає нам право купувати у виробників відповідні товари напряму — без посередників. І саме це не тільки здешевлює покупку, але й убезпечує від неякісного товару та недобросовісних продавців», — ідеться в повідомленні.
Фонд готовий сконцентрувати основну увагу на летальному озброєнні.
«Ми готові та спроможні купувати й передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу», — наголосили у фонді та закликали світ підтримувати їх фінансово.
- «Повернись живим» — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, а з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року — військовим і волонтерам на території, де ведуться активні бойові дії.