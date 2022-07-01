В Україні запускають проєкт «Армія дронів», аби закрити дронами лінію фронту

Генеральний штаб України і платформа United24 оголошують збір на проєкт «Армія дронів». На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.

Про це 1 липня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дрони дозволять моніторити дії росіян, змінювати військові стратегії і в подальшому зберегти якомога більше життів військових. Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу й зробити свій внесок тут або задонатити власний дрон (навіть найпростіший, яким знімають пейзажі). На зібрані кошти будуть не тільки купувати дрони, але й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також навчати пілотів.

Федоров розповів, що на етапі підготовки проєкту вони провели спільну роботу з Генштабом та військовими, щоб зрозуміти їхні запити та потреби на передовій. За результатами зустрічей разом сформували системне бачення, щоб усю лінію фронту завширшки близько 2 470 км закрити дронами. Із військовими та партнерами тестували різні дрони, зібрали відгуки й сформували системний підхід до створення «Армії дронів».

До ініціативи першим долучився monobank. Разом зі своїми клієнтами всього за декілька днів вони зібрали понад 64 мільйони гривень — а це вже два безпілотних авіаційних комплекси Warmate.