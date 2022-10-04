Для «Армії дронів» закуплять майже тисячу безпілотників на 1,9 мільярда гривень

Міністерство цифрової трансформації разом із Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв’язку закуплять для армії 986 безпілотників за 1,9 мільярда гривень.
Про це повідомляють у Мінцифри.
На озброєнні українського війська зʼявляться дрони UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3 та Autel evo 2. Деякі з них уже на фронті.
За три місяці на українську «Армію дронів» зробили пожертви люди з 76 країн світу.
Крім того, 17 шкіл уклали угоди про навчання професійних пілотів. Тренінги пройшли вже понад тисячу українських військових.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. До ініціативи першим долучився monobank. Разом зі своїми клієнтами всього за декілька днів вони зібрали понад 64 мільйони гривень.