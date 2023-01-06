ГУР: У Криму та Білорусі росія може влаштувати ядерні провокації

Російська федерація може вдатися до ядерних провокацій у тимчасово окупованому Криму та Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної білорусі розглядаються путіним для проведення такого роду провокацій. Уся ця інформація відстежується», — сказав він.

Водночас, на думку Андрія Юсова, навіть у Кремлі розуміють, що такий крок стане останнім для режиму путіна.