ГУР: У Криму та Білорусі росія може влаштувати ядерні провокації

Російська федерація може вдатися до ядерних провокацій у тимчасово окупованому Криму та Білорусі.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
«Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної білорусі розглядаються путіним для проведення такого роду провокацій. Уся ця інформація відстежується», — сказав він.
Водночас, на думку Андрія Юсова, навіть у Кремлі розуміють, що такий крок стане останнім для режиму путіна.
- Російські політики та пропагандисти нерідко прямо закликали завдати ядерних тактичних ударів по центрах ухвалення рішень, зокрема в Україні. Володимир Зеленський казав, що росія таким чином почала готувати своє суспільство до ядерного удару. Українська влада поки не вірить у застосування цієї зброї росією, але не відкидає цього варіанту.
- У НАТО заявили, що ядерний удар росії спричинить «фізичну відповідь», а в ЄС пообіцяли потужну відповідь, аж до знищення армії рф.
- Наприкінці жовтня 2022 року путін виступив у дискусійному клубі «Валдай». Увесь виступ він присвятив Заходу і порівнював його з диктатурою. Він казав, що росія не погрожує ядерним ударом, а лише «відповідає на ядерний шантаж». При цьому путін говорив, що доки ядерна зброя існує, світу завжди загрожуватиме небезпека.
- Тоді Джо Байден заявив, що скептично ставиться до заяви путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю проти України. «Якщо він не має такого наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використати тактичну ядерну зброю? Він дуже небезпечний у своєму підході до цього», — сказав Байден.
- 2 січня ГУР повідомило, що росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї — як тактичну, так і стратегічну, і розвідка України постійно відстежує її переміщення.