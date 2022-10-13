Головний дипломат ЄС: Війська росії будуть знищені у разі ядерного удару по Україні

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що росія у разі ядерного удару по Україні отримає потужну військову відповідь від її союзників аж до знищення армії рф.

Це він сказав під час промови у Брюгге на церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС.

«А ще є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі блефувати. І має бути чітко зрозуміло: люди, які підтримують Україну, Європейський Союз і держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, теж не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну відповідь, але потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена і Путіну більше не доведеться блефувати», — заявив Боррель.

Він додав, що зараз дуже серйозний момент в історії, тому всі союзники мають показати єдність, силу та рішучість.