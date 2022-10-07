Президент України закликав світ «діяти негайно», щоб попередити ядерну загрозу

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню ВВС сказав, що росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару, але додав, що не вірить у застосування тактичної ядерної зброї.

«Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються цим, чи ні. Однак думаю, що навіть говорити про це небезпечно», — заявив Зеленський.

Він закликав світову спільноту завдати «превентивного удару», запровадивши санкції проти росії, адже вони можуть спрацювати як стримуючий фактор.

Президент також наголосив, що йдеться не про фізичний удар зброєю по території рф, а саме про економічні важелі.

Президент заявив, що реакція світу потрібна вже зараз, оскільки погрози росії є «ризиком для всієї планети». За його словами, москва «вже зробила крок», окупувавши Запорізьку АЕС — найбільшу в Європі атомну станцію.

«Світ має терміново змусити російських окупантів покинути ЗАЕС», — заявив президент.