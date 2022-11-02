Зеленський не відкидає можливості застосування росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський не виключає ймовірності застосування росією ядерної зброї.

Про це він заявив в інтервʼю Чеському телебаченню.

«Я не хочу давати цю оцінку, тому що є така загроза. Я вважаю, що боятися цього не потрібно. Не потрібно боятися росію. Я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити чогось. Не треба повʼязувати ультиматуми росії або виконання їх умов із тим, що якщо ти не виконаєш, вони використають ядерну зброю. Це велика помилка. Це не повʼязані речі», — сказав Зеленський.