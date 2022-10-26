Міністр оборони України сумнівається в застосуванні росією ядерної зброї

Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається в тому, що росія найближчим часом може застосувати ядерну зброю.
Це він заявив в інтервʼю Politico.
«Коли у вашого сусіда є божевілля, ви повинні розуміти, що є ризики, але я не вважаю це безпосереднім ризиком просто зараз, тому що не впевнений. Я думаю, що й росіяни не впевнені, що вони технічно готові це зробити», — сказав він.
Міністр додав, що будь-яке застосування ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська.
- Раніше Володимир Зеленський в інтервʼю виданню ВВС сказав, що росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару, але додав, що не вірить у застосування тактичної ядерної зброї.
- У НАТО заявили, що ядерний удар росії по Україні майже напевно спричинить «фізичну відповідь» з боку союзників.
- У ЄС заявили, що росія в разі ядерного удару отримає потужну військову відповідь від її союзників аж до знищення армії рф.