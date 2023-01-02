ГУР: Росія має в арсеналі всі види ядерної зброї. Україна знає, де вона зберігається

Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї — як тактичну, так і стратегічну, але розвідка України постійно відстежує її переміщення.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

«По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв», — сказав він.

Скібіцький додав, що українські розвідники стежать за діями 12 головного управління міністерства оборони рф. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї.

«Це процес непростий, але ми маємо досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року й раніше. Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил росії», — запевнив Скібіцький.