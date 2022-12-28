Президент Александар Вучич попросив сербів на півночі Косова відійти з барикад, бо він отримав необхідні гарантії від Сполучених Штатів та Європейського Союзу.
Про це повідомляє RTS.
Таку заяву озвучив директор Управління у справах Косова і Метохії сербського уряду Петар Петкович. За його словами, серби отримали «надійні гарантії від ЄС та США.
Ідеться про звільнення з вʼязниці серба-поліцейського Деяна Пантіча, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.
Петкович також зазначив, що президент Вучич провів «серйозну та важку» зустріч із сербами з півночі Косова.
«Він попросив наших сербів прибрати барикади. Вони сказали, що довіряють тільки йому, а не Альбіну Курті, й він сказав їм повернутись на північ Косова та представити ці гарантії людям», — сказав Петкович.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останнього штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (у чотирьох районах) Косова, де більшість населення становлять серби. Вони мали відбутися 18 грудня. Згодом президент Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня 2022 року на 23 квітня 2023-го через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців.
- Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами.
- 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це потрібно, аби «захистити сербське населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовим — встановили там пункти та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.