Президент Александар Вучич попросив сербів на півночі Косова відійти з барикад, бо він отримав необхідні гарантії від Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це повідомляє RTS.

Таку заяву озвучив директор Управління у справах Косова і Метохії сербського уряду Петар Петкович. За його словами, серби отримали «надійні гарантії від ЄС та США.

Ідеться про звільнення з вʼязниці серба-поліцейського Деяна Пантіча, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.

Петкович також зазначив, що президент Вучич провів «серйозну та важку» зустріч із сербами з півночі Косова.

«Він попросив наших сербів прибрати барикади. Вони сказали, що довіряють тільки йому, а не Альбіну Курті, й він сказав їм повернутись на північ Косова та представити ці гарантії людям», — сказав Петкович.