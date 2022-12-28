У Косові відпустили з вʼязниці серба-поліцейського, після затримання якого почалися масові протести

У косовській столиці Приштині суд ухвалив рішення перевести під домашній арешт серба-поліцейського Деяна Пантіча. Після його затримання на півночі Косова почалися масові протести.
Про це пише Kosovo-Online.
Косовська поліція тримала Пантіча за ґратами з 10 грудня, відтоді як його затримали на кордоні та звинуватили в підготовці теракту. Через це серби на півночі Косова почали протести та звели барикади.
Пантіча відпустили під домашній арешт. Однак спочатку його повезуть до лікарні для перевірки здоровʼя.
Напередодні рішення суду президент Сербії Александар Вучич цілу ніч вів перемовини з представниками США та Євросоюзу.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останнього штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (у чотирьох районах) Косова, де більшість населення становлять серби. Вони мали відбутися 18 грудня. Згодом президент Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня 2022 року на 23 квітня 2023-го через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців.
- Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами.
- 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це потрібно, аби «захистити сербське населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовим — встановили там пункти та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.