У Косові відпустили з вʼязниці серба-поліцейського, після затримання якого почалися масові протести

У косовській столиці Приштині суд ухвалив рішення перевести під домашній арешт серба-поліцейського Деяна Пантіча. Після його затримання на півночі Косова почалися масові протести.

Про це пише Kosovo-Online.

Косовська поліція тримала Пантіча за ґратами з 10 грудня, відтоді як його затримали на кордоні та звинуватили в підготовці теракту. Через це серби на півночі Косова почали протести та звели барикади.

Пантіча відпустили під домашній арешт. Однак спочатку його повезуть до лікарні для перевірки здоровʼя.

Напередодні рішення суду президент Сербії Александар Вучич цілу ніч вів перемовини з представниками США та Євросоюзу.