Мінцифри: Україна розробляє безпілотники класу «повітря — повітря», щоб збивати іранські дрони-камікадзе

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна зараз розробляє безпілотники класу «повітря — повітря». Вони будуть боротися з іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Про це він розповів у інтервʼю The Associated Press.

За його словами, Україна вже закупила близько 1 400 безпілотників, переважно розвідувальних. Федоров пояснив, що після задоволення потреб у розвідувальних дронах, наступним етапом стане розробка та закупка ударних дронів.

Федоров розповів, що в Україні проводять дослідження та розробку безпілотників, які можуть боротися з іншими безпілотниками та збивати їх.

«Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться», — сказав він.