ГУР: росія закупила нову партію дронів Shahed і домовляється з Іраном про балістичні ракети

Росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Це нова партія, ми не коментуємо її обсяг, але бачимо, наприклад, що під час учорашніх масованих терористичних ракетних ударів Shahed не використовували. Використовували всі інші наявні засоби, тобто все ракетне озброєння, а Shahed не було. Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням Shahed, вочевидь, менша», — сказав він.

За словами Юсова, українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.

«Станом на сьогодні іранських балістичних ракет у росії для використання проти України ми не бачили, хоча така ймовірність існує і ця інформація відстежується. Також докладаються певні зусилля, щоб цей сценарій не був реалізований. Але така загроза є», — зазначив Андрій Юсов.