За день до ракетного нальоту росія випустила «шахіди», щоб розвідати розташування української ППО

За день до ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували атаку іранськими безпілотниками, аби виявити розташування нашої ППО та скорегувати наступну атаку ракетами.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Це робиться для того, щоб дізнатися, де саме були збиті ті Shahed, де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають Shahed вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їхнє місце розташування та роблять потім корективи для своїх уже ракетних атак», — пояснив Ігнат.

За його словами, зазвичай російські війська в один день застосовують усе наявне озброєння, як сталося і 16 грудня.

«Учора було фактично все — різні ракети, різні типи. Ворог застосував усе», — зазначив речник.