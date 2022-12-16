Сили протиповітряної оборони збили вранці 60 ракет

Сили протиповітряної оборони збили 60 ракет, які росіяни вранці в пʼятницю випустили по Україні.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ракети пускали з районів Каспійського та Чорного морів. Всього ворог випустив 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

«Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!» — заявив Залужний.