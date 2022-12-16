Росія масовано атакує Україну ракетами, в областях лунають вибухи. У Кривому Розі ракета влучила в житловий будинок

В Україні близько 08:00 16 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу через масований запуск російських ракет.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що очікується близько 60 ракет.

Російські окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, постраждалих немає. Також росіяни наносили ракетні удари по Запоріжжю.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що за ранок російські війська вже завдали 12 ракетних ударів по місту.

Керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про влучання ракети в Кривому Розі.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

У Київській та Полтавській областях спрацювали сили протиповітряної оборони.

У Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Під завалами можуть бути люди.

В «Укрзалізниці» повідомили, що через російські удари в чотирьох областях знеструмлені залізничні ділянки. А місто Кременчук Полтавської області через атаки окупантів залишилося без електропостачання та опалення, повідомив мер Віталій Малецький.

У всіх районах Києва є перебої з водопостачанням через пошкодження енергетичнох інфраструктури, зазначив мер столиці Віталій Кличко. Він порадив киянам запастися питною та технічною водою. Також у столиці запровадили екстренні відключення світла та зупинили рух метро на всіх гілках.

У Броварському районі уламки ракети впали на житлові будинки, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Люди не постраждали.