Через російські атаки по всій Україні запровадили екстренні аварійні відключення світла

Через російські атаки на енергооб’єкти в декількох областях України по всій країні вводяться екстренні аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У місті Харків світла немає, по області — перебої з електрикою. Мер Дніпра Борис Філатов попросив мешканців міста запастися водою.

У всіх районах Києва є перебої з водопостачанням через пошкодження енергетичнох інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рух київського метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Також метро зупинили в Харкові та Дніпрі.

Кіровоградщина також повністю знеструмлена, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

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