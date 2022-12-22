«Терпіння не безмежне». Іран пригрозив Зеленському після промови в американському Конгресі

Іран пригрозив президенту України Володимиру Зеленському після виступу в американському Конгресі.

Про це пише CNN.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що у промові Зеленського повторюються «звинувачення та непристойні заяви».

«Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, включаючи Україну, і пан Зеленський повинен знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень обмежене», — сказав Канаані.

Він додав, що президенту України «варто повчитися на долі деяких лідерів країн, які розраховували на підтримку Америки».

У своїй промові в Конгресі США Зеленський стверджував, що росія знайшла союзника в Ірані.

«Так один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз», — наголосив президент України.