Росіяни вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами. ЗСУ збили всі

Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області. Військові з Повітряного командування «Схід» збили всі ворожі Shahed-136.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Пізніше глави Запорізької та Житомирської ОВА додали, що ЗСУ збили дрони й у цих регіонах.

Зазначимо, що російська армія перестала активно використовувати Shahed-136 приблизно з 18 листопада.

Також росіяни били про території області — Нікопольський район зазнав найбільше обстрілів.

Росіяни сім разів ударили з «Ураганів» та важкої артилерії по двох громадах — Марганецькій та Нікопольській.

Люди не постраждали.

У самому Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

В інших районах минулося без «прильотів» і наразі спокійно.