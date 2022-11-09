Окупанти використали проти України понад 400 «шахедів»

У війні з Україною російські окупанти застосували понад 400 іранських безпілотників Shahed-136.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити усі неможливо. «Як крилаті ракети, так і Shahed-136 були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей», — зазначив він.
- Наприкінці вересня повідомлялося, що українські військові збили понад 300 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів.
- За даними української розвідки, найближчими днями Іран планує відправити в рф партію з понад 200 бойових дронів.