Окупанти використали проти України понад 400 «шахедів»

У війні з Україною російські окупанти застосували понад 400 іранських безпілотників Shahed-136.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити усі неможливо. «Як крилаті ракети, так і Shahed-136 були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей», — зазначив він.