ГУР: Найближчим часом Іран відправить росії 200 бойових дронів

Найближчими днями Іран планує відправити в рф партію з понад 200 бойових дронів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«На початок листопада планується відправка з Ірану до рф партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2», — йдеться у повідомленні.

Поставку здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахані. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території рф їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, як-от «Герань-2».

Arash-2 — дрон-камікадзе дальнього радіуса дії іранської розробки, представлений публічно у вересні 2022 року. Дрон має два твердопаливних прискорювачі, які забезпечують початок польоту зі стартової платформи та вихід на крейсерську швидкість у 100 км/год. Анонсована дальність застосування становить 2 000 км.

Безпілотник може оснащуватися оптичними та тепловізійними сканерами для захоплення різних видів цілей. Дрон також може визначати випромінення радарів, що робить однією з його задач саме придушення систем ППО.