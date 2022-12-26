Повітряні сили: Українська ППО вже збила 70 дронів-камікадзе з другої партії, яку Іран передав росії

Українська протиповітряна оборона вже знищила 70 іранських дронів-камікадзе, які були в другій партії військової допомоги росії. Окупанти запускають їх останні два тижні.

Про це повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, пише Укрінформ.

«Як відомо, до росії надійшла друга партія дронів. Перша налічувала майже чотириста безпілотників. Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БпЛА знищено протиповітряною обороною. Тож ворог ще має безпілотники, і теж треба готуватися та посилюватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується обʼєктів критичної інфраструктури», — зазначив він.

Ігнат підкреслив, що Іран попри обіцянки продовжує поставки росії безпілотників та іншої зброї. Тому потрібно посилити тиск на цю країну.