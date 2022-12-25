Іранський генерал заявив про «ефективність» їхніх дронів у відповідь на звинувачення про постачання безпілотників росії

Начальник Генерального штабу Ірану генерал Мохаммад Багері заявив про «ефективність» іранських безпілотників у відповідь на звинувачення про те, що його країна постачає дрони росії.
Про це повідомляє Radio Liberty.
«Крім того, що багато з цих тверджень можуть бути хибними, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рівень Ісламської Республіки в тому, що стосується дронів», — цитує Багірі іранське агентство «Таснім».
- Перша партія Shahed-136 була приблизно у 400 дронів. Вона закінчилася в росіян у листопаді. Вже на початку грудня Shahed-136 знову почали атакувати обʼєкти України. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни почали запускати дрони перед ракетними ударами. Так вони намагаються розвідати розташування української ППО.
- У грудні росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню. Українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.
- Іран пригрозив президенту України Володимиру Зеленському після виступу в американському Конгресі. У своїй промові Зеленський стверджував, що росія знайшла союзника в Ірані.